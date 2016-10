Lone Echo: Weltraumabenteuer von Ready at Dawn erscheint exklusiv für Oculus Rift - 4Players.de

Ready at Dawn (u. a. The Order: 1886 God of War: Chains of Olympus ) haben im Rahmen der heute zu Ende gehenden Oculus Connect in San Jose verkündet, dass ihr VR-Weltraumabenteuer Lone Echo exklusiv für Oculus Rift und Oculus Touch erscheinen wird. Der Titel soll sowohl eine immersive Einzelspielererfahrung als auch schnelle Mehrspieler-Action in der Schwerelosigkeit bieten. Mehr dazu auf der noch sehr spartanisch eingerichteten offiziellen Website sowie im ersten Video, in dessen Mittelpunkt der Story-Part steht:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer