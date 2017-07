Lone Echo: Neuer Trailer zeigt frische Eindrücke des VR-Abenteuers im Weltraum und des Mehrspieler-Ablegers - 4Players.de

Oculus und Ready At Dawn (The Order: 1886) haben einen neuen Trailer zu ihrem Weltraum-Abenteuer Lone Echo veröffentlicht, das exklusiv für Oculus Rift erscheint und auch die Touch Controller unterstützen wird. Ebenso erhält man frische Eindrücke vom Multiplayer-Ableger Echo Arena, bei dem man sich in der Schwerelosigkeit mit anderen Spielern duelliert.Bei den Szenen der Kampagne werden Erinnerungen an ADR1FT wach, das auf dem PC ebenfalls VR-Headsets unterstützt hat. Allerdings interagiert man hier mit der Crew und schlüpft in die Rolle eines Androiden. Zudem deutet sich eine große Bedrohung an, mit der die Mannschaft konfrontiert wird.Lone Echo wird am 20. Juli im Oculus Store veröffentlicht - Vorbestellungen sind ab sofort möglich.Letztes aktuelles Video: Vorstellungs-Trailer