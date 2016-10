Conarium: Von Lovecraft inspiriertes Horror-Adventure erscheint 2017 für PC, PS4 und Xbox One - 4Players.de

Screenshot - Conarium (PC) Screenshot - Conarium (PC) Screenshot - Conarium (PC) Screenshot - Conarium (PC) Screenshot - Conarium (PC) Screenshot - Conarium (PC)

Entwickler Zoetrope Interactive und Publisher Iceberg Interactive haben einen ersten Teaser-Trailer zu Conarium veröffentlicht. Das nach eigenen Angaben von H. P. Lovecrafts Erzählung "At the Mountains of Madness" (auf deutsch: Berge des Wahnsinns) inspirierte, aber weitestgehend nach den Ereignissen der Literaturvorlage spielende Horror-Adventure soll im ersten Quartal 2017 via Steam für Windows PCs sowie im selben Jahr auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Im mit der Unreal Engine 4 realisierten Spiel werde man als Frank Gilman nicht nur eine Station in der Antarktis, sondern auch Träume und Visionen erforschen. Zudem wollen Hinweise gesammelt, Rätsel gelöst, bedrohliche Kreaturen gemieden sowie verschiedene Spielenden erlebt werden. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im Video:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer