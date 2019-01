Conarium: Horror-Adventure erscheint im Februar auf PS4 und Xbox One - 4Players.de

Der Istanbuler Entwickler Zoetrope Interactive und Publisher Iceberg Interactive werden Conarium im Februar 2019 auf PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen - ungefähr ein Jahr später als ursprünglich geplant . Das an die Geschichten von H.P. Lovecraft angelehnte Horror-Adventure ist im Juni 2017 bereits für PC erschienen. Zum Test : Das Adventure Conarium soll Wagemutige an die Grenzen der Naturgesetze führen: Die von H. P. Lovecrafts Novelle 'Berge des Wahnsinns' inspirierte Expedition in eine antarktische Forschungsstation konfrontiert den Spieler mit bizarren Träumen und Visionen.Letztes aktuelles Video: Konsolen-Trailer