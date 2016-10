ClockWork: Steam-Start des auf Zeitmanipulation und Metallhelden setzenden Puzzle-Jump'n'Runs - 4Players.de

Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC) Screenshot - ClockWork (PC)

Wie das australische Indie-Gespann Appsquare und Gamesoft bekannt gibt, ist ihr für PC, PlayStation 4, Xbox One, Android und iOS geplantes 2D-Jump'n'Run ClockWork seit heute auf Steam erhältlich. Bis zum 17. Oktober 2016 wird noch ein Rabatt von 20 Prozent auf das 14,99 Euro teure Puzzle-Abenteuer mit kniffliger Zeitmanipulation und mechanischem Protagonisten gewährt. Zu Letzterem heißt es: "Atto war erst acht Jahre alt, als sein Körper in Metall eingeschlossen wurde. Er erinnert sich nicht an die Zeit davor. Er weiß nur, dass ihm irgendjemand seine wunderschöne Taschenuhr gegeben hat und einen unermüdlichen Drang, Dinge zu reparieren."Zum Szanrio schreiben die Entwickler: "In den Ruinen einer toten Welt steht die großartige Stadt Watchtower. Die Stadt hat hunderte Jahre überlebt, länger als die meisten Einwohner sich erinnern können. Einige tuscheln über die Zeit einer großen Plage; eine Zeit, in der die verzweifelten Überlebenden so große Angst vor ihren menschlichen Körpern bekamen, dass sie sich selbst in Metallkörpern einschlossen - Körper, die rosten und brechen werden, aber nie krank werden und sterben würden. Seitdem warten sie und zählen die Tage, bis die Stadt in ihrem Trümmern zusammenfällt."Attos Reise soll durch über 60 Spielabschnitte führen, zeit- und objektbasierte Rästel sowie actionreiche Bosskämpfe bieten. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer