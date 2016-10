Kim: Open-World-Rollenspiel im Indien von Rudyard Kipling verlässt den Early Access - 4Players.de

Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac) Screenshot - Kim (Mac)

Das von The Secret Games Company für Windows PC und Mac entwickelte sowie im kolonialen Indien von Nobelpreisträger Rudyard Kipling verortete Open-World-Rollenspiel Kim wird am 24. Oktober 2016 die Early-Access-Phase hinter sich lassen und offiziell auf Steam und GOG für 19,99 Euro erhältlich sein. In der Rolle des titelgebenden Protagonisten soll man handgemalte Städte, prozedural generierte Landschaften, erzählerische Verzweigungen sowie Stealth-, Kampf- und Survival-Elemente erleben.Zudem könne man vorgegebene Ziele verfolgen, Gegenstände sammeln oder mit den Spionen des Geheimdiensts kooperieren. Unterm Strich gehe es aber einfach nur darum, Kim eine möglichst abenteuerliche Jugend zu schenken und das so oft man wolle. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im aktuellen Video:Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer