Kim: Indisches Open-World-Rollenspiel für PC und Mac erschienen - 4Players.de

leifman schrieb am 25.10.2016 um 11:14 Uhr

bei mir stellt sich bei "solchen" games der "bucheffekt" ein, sprich, je "schlechter" die grafische darstellung, desto mehr passiert in der fantasie und desto mehr wird es dann zu "meinem" spiel. ;)

wenn also das gameplay und die mechanik überzeugt, reicht mir das dagebotene, erinnert mich irgendwie an das c64er spiel heart of africa, und das reicht für gewecktes interesse.

greetingz