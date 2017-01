SUPERHOT VR: Update mit Herausforderungen und Spielvarianten für echte Könner angekündigt - 4Players.de

Oculus VR hatte zunächst auf Twitter ein Update für Superhot VR angekündigt, das den Virtual-Reality-Shooter um Herausforderungen, Erfolge und "GEHEIMNISSE" erweitern soll. In einem Blog-Eintrag werden einige der Inhalte zudem genauer beschrieben. So richtet sich das Update vor allem an erfahrene Spieler, denn die können demnächst versuchen das komplette Spiel binnen zehn Minuten zu meistern. Außerdem wird es einen Modus geben, in dem sich Gegner nur nach Kopftreffern auflösen, sowie die Herausforderung, ohne zu schießen zu gewinnen. Auch schnelle Gegner werde man auswählen können. Wahlweise zählt eine Uhr außerdem in Echtzeit oder Bullet-Time.Das Update soll im kommenden Monat verfügbar sein. Eine genauen Termin hat Oculus noch nicht bekanntgegeben.Letztes aktuelles Video: Demo-Spielszenen