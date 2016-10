Galaxy of Trian: Digitales Weltraumtaktik-Brettspiel bald auch auf PC und Android erhältlich - 4Players.de

Die PC- und Android-Versionen von Grey Wizard Innovatives digitalem Weltraumtaktik-Brettspiel Galaxy of Trian sollen am 18. Oktober 2016 auf Steam und Google Play erscheinen. Die iOS-Fassung des per Kickstarter finanzierten Projekts ist bereits seit August erhältlich und kostet 6,99 Euro. Im Zentrum des rundenbasierten Strategiespiels stehe die Erkundung und Kontrolle des Weltalls als eine von mehreren Fraktionen, die um die Hinterlassenschaften der einst mächtigen Trian-Rasse kämpfen. Dazu werden Stationen platziert und aufgerüstet, Rohstoffe gesammelt und Punkte verdient, um am Ende den Gewinner zu ermitteln. Neben Partien gegen andere Spieler oder die KI soll auch eine Einzelspieler-Kampagne geboten werden. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im Video zur PC-Version:Letztes aktuelles Video: Release-Trailer PC