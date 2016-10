Batman: The Telltale Series - Episode 3: New World Order: Ende Oktober geht es weiter - 4Players.de

Die dritte Episode aus Batman: The Telltale Series wird den Titel "New World Order" tragen und am 25. Oktober 2016 (digital) für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Releasetermine für weitere Plattformen werden bald bekanntgegeben."Der live im Fernsehen übertragene, brutale Anschlag des Pinguins hat Gotham City in einen Schockzustand versetzt. In Episode 3 müssen Spieler - als Bruce und Batman - das Intrigennetz der neulich enthüllten 'Children of Arkham' durchdringen. Die geheimnisvolle Selina Kyle gibt hinter geschlossenen Türen immer mehr von sich preis und Gothams neuer Bürgermeister, sowie Bruce Waynes Freund Harvey Dent ist seit dem Anschlag ein ganz anderer Mensch... Wem soll Bruce Wayne/Batman noch vertrauen, wenn seine Zukunft mit nur einem Münzwurf entschieden werden kann?"Einen ersten Einblick in die kommende Episode erlaubt die folgende Folge (Spoiler) von Batman: Unmasked, u.a. mit Travis Willingham, der Stimme von Harvey Dent in Batman: The Telltale Series.