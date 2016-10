Batman: The Telltale Series - Episode 3: New World Order: Trailer zum Verkaufsstart der dritten Episode - 4Players.de

Telltale hat den Trailer zum Verkaufsstart von Batman: The Telltale Series - Episode 3: New World Order veröffentlicht. Die dritte Folge der fünfteiligen Staffel wird ab dem 25. Oktober 2016 digital für PC und Xbox One erhältlich sein. PS4 und PS3 werden am 27. Oktober 2016 in Europa versorgt. Termine für weitere Plattformen sollen bald bekanntgegeben werden."In Episode 3 hat sich Gotham City noch nicht von dem brutalen Angriff des Pinguins, der zudem noch live im TV übertragen wurde, erholt. Als Bruce und Batman versuchen die Spieler das Intrigennetz um die vor kurzem enthüllten Children of Arkham zu entwirren. Darüber hinaus offenbart Selina Kyle sich stückweise Bruce. Nach dem Angriff hat sich Harvey Dent, Gothams neuer Bürgermeister und Freund von Bruce, sehr verändert. Wie kann man das Schicksal von Bruce Wayne - und das von Batman - einem Mann anvertrauen, der Entscheidungen mit dem Wurf einer Münze festlegt?"Letztes aktuelles Video: Trailer zum Verkaufsstart