eSport: Olympische Spiele 2024 mit eSport-Wettbewerben? - 4Players.de

Das Bewerbungskomitee für die Olympischen Spiele 2024 in Paris ist bestrebt, mit dem IOC (Internationales Olympisches Komitee) über das Potenzial und die Integration von eSports in die Wettbewerbe zu diskutieren. Es soll konkret darum gehen, eSports (in welcher Form auch immer) in das Programm der Olympischen Spiele aufzunehmen, gerade um das jüngere Publikum gezielter und besser ansprechen zu können."Die Entscheidung des IOC könnte maßgeblich davon beeinflusst werden, wie erfolgreich eSports in ähnlichen Veranstaltungen im asiatischen Raum integriert wird. Der Olympische Rat Asiens hat Anfang 2017 bekanntgegeben, dass eSports für Medaillenwettbewerbe bei den Asian Games 2022 in China anerkannt wird. Zudem wird eSports auch zum Programm der Asian Games 2018 in Indonesien gehören. Medaillen werden dort jedoch nicht vergeben. Dennoch könnte ein erfolgreiches Feedback aus Asien wesentlich zu einer Entscheidung für den elektronischen Sport in Paris beitragen, da Paris 2019 in die finale Planungsphase für das Programm eintreten wird", heißt es bei GamesBusiness auf Basis eines Berichts bei eSports Insider IOC-Präsident Thomas Bach konnte im April 2017 die Frage noch nicht beantworten, ob eSport ein Sport oder nicht: "Wir sind uns hinsichtlich der physischen Aktivität nicht zu 100 Prozent im Klaren darüber, ob eSport tatsächlich ein Sport ist. (...) Wir können keine Organisation oder Struktur erkennen, die uns eine Garantie gibt, dass die Werte und Regeln des olympischen Sports auf allen Ebenen zu jederzeit eingehalten und kontrolliert werden" (Quelle: Sponsors ). Thomas Bach fehlt es also an einer klaren Struktur in der eSport-Szene.Die Olympischen Sommerspiele 2024 werden ziemlich sicher in Paris stattfinden, da die französische Hauptstadt der einzige Bewerber für die Ausrichtung des Großereignisses ist. Das Internationale Olympische Komitee wird die Entscheidung über den Austragungsort aber erst am 13. September 2017 offiziell fällen bzw. bekanntgeben.