In den Augen der Hi-Rez-Studios steht der eSport gerade am Übergang zu deutlich mehr Professionalität: Vor allem die Entwicklung von Ligen sowie die Einführung von Spieler-Mindestgehältern seien Gründe für die Veränderung, so COO Todd Harris an einem runden Tisch der Hi-Rez Expo 2018 ( via pcgamesn.com ):"Im Laufe des vergangenen Jahres gab es in dieser Industrie generell eine Bewegung hin zu mehr Professionalität und mehr Stabilität. Wir bewegen uns praktisch aus dem Wilden Westen heraus und uns zusammen mit anderen E-Sport-Ligen generell in ein wenig Stabilität hinein."In dem Zusammenhang nannte Harris auch die vor ein paar Monaten gestartete Paladins Pro League, in der die Regeln zum Mindestgehalt zum Einsatz kommen und ein Abstieg nicht möglich ist. Das habe Vor- und Nachteile, letztendlich schaffe es aber mehr Vorhersehbarkeit und Sicherheit für Spieler, die Organisation und interessierte Investoren. In der kommenden Saison der Smite Pro League soll es ebenfalls einschneidende Änderungen geben - mit zwölf noch unbekannten teilnehmenden Organisationen.