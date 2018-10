eSports: game-Umfrage: eSports bei den Olympischen Spielen; viel Zustimmung von "jungen Zuschauern" - 4Players.de

Der game - Verband der deutschen Games-Branche hat 2.014 Personen befragt, ob die Olympischen Spiele mehr junge Zuschauer gewinnen könnten, wenn "der digitale Sport" ein Teil des olympischen Programms wäre. Demnach stimmten 41 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass eSport den Olympischen Spielen helfen kann, mehr junge Zuschauer zu gewinnen. Besonders groß fällt die Zustimmung bei den 16- bis 24-Jährigen aus: 63 Prozent glauben, dass der digitale Sport helfen kann, das Interesse an den Olympischen Spielen in ihrer Generation zu steigern. Die Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des game-Bundesverbands soll repräsentativ für die Gesamtbevölkerung sein."eSports hat sich aus einer Nische zu einem weltweiten Phänomen entwickelt, das vor allem die junge Generation stark begeistert", sagt game-Geschäftsführer Felix Falk. "Dabei verbindet die klassische und die digitale Sportwelt zentrale Werte wie Respekt, Fairness und Teamplay. Mit der engeren Verknüpfung beider Welten können wichtige und generationsübergreifende Brücken gebaut werden. Ein zentraler Schritt auf diesem Weg wird die Anerkennung der Gemeinnützigkeit von eSports-Vereinen sein, den die Bundesregierung bereits angekündigt hat."Informationen zu den Umfragedaten: "Die Umfragedaten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.014 Personen zwischen dem 25.07.2018 und 30.07.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren."