eSports: City Masters: Regionale eSports-Meisterschaft in vier deutschen Städten - 4Players.de

Ort: erste liebe studios Hamburg Hafencity

Stockmeyerstraße 41, 20457 Hamburg

Datum: 1. Dezember 2018 (Vorrunde); 2. Dezember 2018 (Finale)

Uhrzeit: von 11 bis 22 Uhr

In den kommenden Monaten werden die City Masters in Deutschland ausgetragen. Hierbei handelt es sich um eine regionale eSports-Meisterschaft, in der verschiedene Städte in unterschiedlichen Spielen gegeneinander antreten. In der ersten Saison messen sich Hamburg, Berlin, München und Frankfurt in League of Legends.Der Auftakt der City Masters wird in Hamburg gefeiert: "Noch vor Beginn der offiziellen City Masters Saison findet bereits 2018 das erste City Masters Event in Hamburg statt! Am 01./02.12.2018 absolvieren alle Hamburger Spieler einen Offline Qualifier, um sich einen Platz bei den Hamburg Hydras zu sichern. "Details (Offline Qualifier):Weitere Details, auch zu der Online-Qualifizierung und zu den anderen Städten bzw. eSports-Teams, findet ihr hier