eSports: Eigener Pay-TV-Sender von Sport1 für den deutschsprachigen Raum angekündigt: eSports1 - 4Players.de

Sport1 möchte den ersten eSports-Sender im deutschsprachigen Raum starten und damit die eigene Position als "Home of eSports" steigern. Der Pay-TV-Kanal mit dem Titel "eSports1" soll am 24. Januar 2019 als linearer TV-Sender für eSports in Deutschland, Österreich und der Schweiz on-Air gehen. Der Kanal wird über die Plattformen von Vodafone Deutschland, Telekom, Unitymedia, 1&1, T-Mobile Austria, A1 Telekom, UPC Schweiz und Zattoo verbreitet, sofern die BLM (Bayerische Landeszentrale für neue Medien) eine Genehmigung zum Betrieb des Senders erteilt. Zudem werden die Inhalte auch auf einer eigenen eSports-App verfügbar sein.Das 24/7-Programm des neuen Senders umfasst im nächsten Jahr mindestens 1.200 Live-Stunden von internationalen und nationalen eSports-Events sowie Highlight-Sendungen und eigenproduzierte Magazine.In der Ankündigung heißt es weiter: "Die Programminhalte werden von der eigenen eSports-Redaktion gemeinsam mit Experten und Influencern aus der deutschsprachigen eSports-Community für die Zielgruppe in Deutschland, Österreich und der Schweiz kuratiert, redaktionell aufbereitet und präsentiert. Zahlreiche große eSports-Events werden auf Deutsch kommentiert und aus einem eigenen eSports-Studio gesendet. eSports1 wird dabei die bekanntesten eSports-Titel wie unter anderem League of Legends, Dota 2, Counter Strike, Overwatch oder FIFA 19 live abbilden."Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH: "Mit unserem neuen Sender eSports1 unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle im Bereich eSports und bauen unser Engagement weiter aus. Wir haben eSports im gesellschaftlichen Diskurs von Beginn an konsequent als Sportart klassifiziert und darüber berichtet. Durch diese Pionierarbeit haben wir uns bei der jungen eSports-Zielgruppe im deutschsprachigen Raum aktuellen Studien zufolge als Leitmedium etabliert und fungieren, dank der Einordung der Events und der Analysen zu Teams und Akteuren durch unsere eigene eSports-Redaktion sowie Experten und Influencer, als Kompass im komplexen eSports-Kosmos.Mit dem Start des ersten eSports-Senders im deutschsprachigen Raum werden wir noch stärker dazu beitragen, die Präsenz und Akzeptanz dieser jungen Sportart weiter voranzutreiben - sowohl bei den Zuschauern, als auch bei werbetreibenden Unternehmen, Branchenverbänden aus Wirtschaft, Sport und Medien sowie in der Politik."Zum Senderstart überträgt eSports1 das Dota-2-Event "The Chongqing Major" (präsentiert von StarLadder) live und in Highlights aus China. Bei dem Event vom 19. bis 27. Januar 2019 kämpfen 16 Teams um ein Preisgeld von einer Million Dollar.Sport1 ist im eSports-Bereich bereits seit längerer Zeit aktiv: "Im November 2015 wurde die Berichterstattung in einem eigenen eSports-Channel auf Sport1.de gebündelt und im Juni 2016 launchte das Unternehmen die Sport1 eSports App. Ebenfalls im Juni 2016 fand im Free-TV auf Sport1 die Live-Premiere von eSports im deutschen Fernsehen statt - anlässlich der ESL One in Frankfurt. Zu den Live-Highlights in diesem Jahr zählten unter anderem das Saisonfinale der TAG Heuer Virtuellen Bundesliga (EA Sports FIFA 18), das FIFA eWorld Cup Grand Final in London (EA Sports FIFA 18) und die ESL One Hamburg (Dota 2)."