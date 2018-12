eSports: Management-Studiengang mit eSports-Schwerpunkt an der Hochschule Ismaning gestartet - 4Players.de

Studiengang: Sportmanagement

Schwerpunkt: eSports Management

Akademischer Grad: Bachelor of Arts

Studiendauer: 7 Semester in Vollzeit

ECTS: 210 ECTS-Punkte

Studienmodelle: Vollzeit, Teilzeit, Berufsbegleitend

Studienkonzept: Fernstudium mit Präsenzphasen

Studienorte: Ismaning (München), Berlin, Hamburg, Wien

Qualitätssiegel: Staatliche Anerkennung, Systemakkreditierung, Institutionelle Akkreditierung

Studiengebühren: 395 Euro pro Monat

Die Hochschule für angewandtes Management (FH) in Ismaning hat den - nach eigenen Angaben - ersten eSports-Studiengang in Deutschland ins Leben gerufen; wobei der angepriesene Studiengang eigentlich ein Sportmanagement-Studium mit Schwerpunkt eSports ist. Als Zulassungsvoraussetzung gilt die Hochschulzugangsberechtigung (allgemeine Hochschulreife bzw. Abitur, Fachhochschulreife bzw. Fachabitur).Die Fachhochschule beschreibt den Studiengang folgendermaßen: "eSports boomt! Auf der ganzen Welt spielen E-Sportler Games wie League of Legends, Counter-Strike GO, Fifa 18 oder StarCraft 2. Die ESL veranstaltet aufwendige Turniere, die in ausverkauften eSports-Arenen ausgetragen und auf Sendern wie Sport1 oder dem Streaming-Dienst Twitch live übertragen werden. Es locken attraktive Preisgelder. Für Unternehmen ergibt sich die Chance dem eigenen Marketing mit eSports ein weiteres mächtiges Instrument hinzuzufügen. Dieser Entwicklung haben wir uns angepasst und den ersten eSports Management Studiengang in Deutschland konzipiert! An der HAM beschäftigst Du Dich mit hochrelevanten Themen wie z.B.: Eventmanagement von eSports-Veranstaltungen, Management von eSports-Teams, Marketing in der eSports-Branche und digitale Innovationen des Gaming-Sektors. Dich erwartet eine fundierte Managementausbildung, spannende Fallstudien aus der Videospiele-Branche sowie fantastische Kooperationspartner (u.a. Sport1)! Dein besonderer Vorteil: Du kannst das eSports Studium, dank unseres Fernstudiums mit Präsenzseminaren, bequem neben dem Job und Deinem Hobby absolvieren!"Der Studiengang auf einen Blick:Weitere Details findet ihr hier