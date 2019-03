eSports: Deutscher Sportjournalistenpreis würdigt erstmals Berichterstattung - 4Players.de

Wenn am 25. März in Hamburg der Deutsche Sportjournalistenpreis 2019 vergeben wird, gibt es eine neue Kategorie: Erstmals soll auch die "Beste Berichterstattung E-Sports" gewürdigt und ausgezeichnet werden. Zu diesem Zweck wurde 30 Journalisten und Redaktionen aus dem Bereich E-Sports nominiert. Welche Namen sich auf der Liste befinden, sieht man in dieser Übersicht der Nominierten "Die stetig wachsende Begeisterung für E-Sport ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Eine gelungene, journalistische Berichterstattung verleiht dem Thema zudem weitere Spannung. Wir freuen uns daher, in diesem Jahr erstmalig diesen Preis zu verleihen", meint Sören Bauer, der 2005 den Deutschen Sportjournalistenpreis ins Leben rief und auch in diesem Jahr als Veranstalter fungiert.