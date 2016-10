Final Fantasy 14: Stormblood: Nächste Erweiterung des Online-Rollenspiels angekündigt; PS3 wird nicht weiter unterstützt - 4Players.de

Square Enix hat im Rahmen des Fan-Festivals in Las Vegas die Erweiterung "Stormblood" (Version 4.0) für Final Fantasy 14 angekündigt . Stormblood wird hauptsächlich im neuen Gebiet "Ala Mhigo" spielen, das vom Garlean-Imperium kontrolliert wird. Später kommt dann "Rhalger's Reach" als zentraler Bereich hinzu. Naoki Yoshida (Game Director) meint, dass die Mönch-Klasse im Vordergrund stehen würde. Ansonsten wollen die Entwickler sowohl das Kampfsystem als auch das Fähigkeitensystem überarbeiten. Die Fähigkeiten sollen vielmehr nach Rollen und weniger nach Jobs eingeteilt werden. Ein Paladin-Tank wird die notwendigen Fertigkeiten für das "Tanken" fortan in der Kategorie "Tank" finden und nicht mehr bei "Paladin". Zudem werden neue Primals hinzugefügt, die Stufenbeschränkung von 60 auf 70 angehoben, das Inventar "extrem" vergrößert und ein viertes Wohngebiet eingebaut, das direkt mit der Geschichte in Zusammenhang stehen wird.Die PC-Version von Final Fantasy 14: Stormblood wird (nicht näher benannte) höhere Systemanforderungen als die bisherigen PC-Fassungen des Online-Rollenspiels haben. Darüber hinaus wird Square Enix die PlayStation 3 mit der anstehenden Erweiterung nicht mehr unterstützen. Stormblood wird im Frühsommer 2017 erscheinen. Vorher sollen noch weitere Patches folgen. Weitere Ankündigung und Informationen sollen auf dem Fan-Festival in Tokio am 24. und 25. Dezember 2016 sowie dem Fan-Festival in Frankfurt am 18. und 19. Februar 2017 folgen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung