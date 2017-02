Final Fantasy 14 Online: Stormblood: Vollständiges Intro-Video; zweite neue Klasse vorgestellt - 4Players.de

The port town of "Kugane" announced as a new player hub for #Stormblood - beautiful Far-Eastern architecture! pic.twitter.com/2iGU0mF6gm — Square Enix USA (@SquareEnixUSA) 18. Februar 2017

The new residential area has finally been announced. Shirogane looks to feature eastern-style housing and neighborhoods! #FFXIV pic.twitter.com/ussBG4Go0k — Square Enix USA (@SquareEnixUSA) 18. Februar 2017

Beim Fan-Festival in Frankfurt hat Square Enix nicht nur das vollständige Intro-Video (siehe unten) zu Final Fantasy 14 Online: Stormblood gezeigt, sondern auch die zweite neue Klasse bekanntgegeben. Neben dem Rotmagier wird der Samurai (DPS; Schadensverursacher) in der zweiten Erweiterung des Online-Rollenspiels seinen Einstand feiern. Die Katana schwingende Klasse wird auf Stärke-Gegenstände setzen. Der zentrale "Spieler-Hub" (Treffpunkt) wird die Hafenstadt Kugane sein. Generell wird die Weltkarte in Richtung Osten erweitert. Dort wird man "Doma" erkunden können. Zu den neuen Dungeons zählen "Yanxia" und "The Azim Steppe". Stormblood wird am 20. Juni 2017 für PC, Mac und PlayStation 4 erscheinen.Zu den zentralen Features der Erweiterung zählen Schwimmen und Tauchen: "Diese neue Spielmechanik wird es Spielern erlauben, bestimmte Flüsse, Seen und Meere in neuen und alten Gebieten Eorzeas nahtlos zu betreten und zu überqueren. Außerdem können Spieler an bestimmten Orten unter Wasser abtauchen, selbst wenn sie beritten sind. Unterwasser-Areale werden nicht nur neue Sammelstellen aufweisen, sondern auch Möglichkeiten bieten, mit NPCs (Nichtspieler-Charakteren) zu interagieren."