"Fortsetzung des Hauptszenarios und neue Nebenaufträge

Neuer Raid-Dungeon

Das Verbotene Land Eureka

Überarbeitung des Projektion-Systems

Updates des PvP-Modus "The Feast"

Unterkünfte-Updates

Neuer Primae-Kampf

Neue Dungeons

Inhaltsrückblenden-Funktion

Updates für Barden-Kompositionen, erweitertes Inventar durch eine neue Lagerungs-Funktion für Mitstreiter und mehr."

Square Enix hat erste Details zum Update 4.2 "Rise of a New Sun" für Final Fantasy 14 Online: Stormblood bekanntgegeben. Im anstehenden Update dürfen die Spieler im nächsten Kapitel des Hauptszenarios ihren Blick nach Doma wenden. Außerdem werden neue Prüfungen und Dungeons hinzugefügt, das "Projektion-System" überarbeitet und das "Verbotene Land Eureka" implementiert. Eine Zusammenfassung der Ankündigungen findet ihr in den FF14-Foren Übersicht der für diesen Patch angekündigten Inhalte:Sqaure Enix hat außerdem die Daten und Austragungsorte der weltweiten "2018-19 FINAL FANTASY XIV Fan Festival Tour" genannt. Nordamerika ist der Schauplatz für den Auftakt der Tour am 16. und 17. November 2018 in Las Vegas, gefolgt vom europäischen Fan Festival in Paris Anfang 2019. Das Tokio Fan Festival im März 2019 bildet dann den Abschluss ( Details ).Last but not least ist in Final Fantasy 14 Online das "alljährliche Sternenlichtfest" gestartet worden. Spieler können saisonale Aufträge abschließen und festliche Belohnungen erhalten.Letztes aktuelles Video: Patch 41 The Legend Returns