Ende Januar erscheint das Update 4.2 "Rise of a New Sun" für Final Fantasy 14 Online: Stormblood . Als kleinen Vorgeschmack hat Square Enix vorab schon mal einen Schwung Spielaufnahmen aus der kommenden Aktualisierung veröffentlicht:Bewegte Bilder sollen in Kürze folgen. Erste Infos gibt es bereits auf der offiziellen Produktseite . Weitere Details zu den Neuerungen, die der Patch mit sich bringen wird, soll es am 19. Januar 2018 um 12:00 Uhr im Brief des Produzenten LIVE - Teil 41 mit Director und Producer Naoki Yoshida auf dem Twitch Kanal des auf PC, Mac und PlayStation 4 spielbaren Online-Rollenspiels geben.Letztes aktuelles Video: Patch 41 The Legend Returns