Final Fantasy 14 Online: Stormblood: Patch 4.3 und Companion App angekündigt - 4Players.de

Neue Aufträge des Hauptszenarios: Die Geschichte von Stormblood wird fortgeführt.

Neuer 24-Spieler Allianzen-Raid: Richtfeuer von Ridorana

Neue Prüfung: Noch geheim ...

Neuer Dungeon: Kompass der Schwalbe

Neue Aufträge der Wilden Stämme: Die Namazuo (neue Aufträge zur Verbesserung von Handwerker- und Sammlerfähigkeiten)

Neue Nebenaufträge: Die vier Tierheiligen, Wiederaufbau der domanischen Enklave und weitere Abenteuer des weltberühmten Kriminologen Hildibrands

Neues Tiefes Gewölbe: 100 Ebenen Himmelssäule

Das Verbotene Land Eureka, Erweiterung: Eureka Pagos

Neuer fataler Raid: Ultima-Waffe

Updates zu Jobs, PvP, Projektionssystem, Unterkünften, Bardenkompositionen-Funktion, neue stärkere Ausrüstung und mehr

Chatte mit Freunden und Mitgliedern deiner Freien Gesellschaft

Organisiere deine Veranstaltungen mit dem Terminplaner

Organisiere dein Inventar und Arsenal

Durchstöbere das Marktbrett

Kaufe und verkaufe Gegenstände

Registriere einen weiteren Ätheryten als Favoriten

Organisiere deine Satteltaschen und Gehilfeninventare

Die Kapazität der Satteltaschen wird verdoppelt

Ein weiterer Gehilfe kann angestellt werden

