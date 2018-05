Final Fantasy 14 Online: Stormblood: Überblick und Trailer: Patch 4.3 "Under the Moonlight" - 4Players.de

"Neue Aufträge des Hauptszenarios: Die Geschichte von Stormblood wird im fernöstlichen Doma weitergeführt.

Neue Nebenaufträge

Neuer 24-Spieler Allianzen-Raid: Im zweiten Kapitel der beliebten Serie "Rückkehr nach Ivalice" erkunden Spieler das Richtfeuer von Ridorana.

Neue Prüfung und neuer Dungeon

Neue Aufträge der Wilden Stämme: Die Namazuo: Eine neue Auftragsserie, die auf Sammler und Handwerker ausgerichtet ist.

Welten-Kontaktkreise: Neuerungen am 'Kontaktkreis'-Chatsystem erlauben es Spielern, über Server hinweg mit Leichtigkeit zu kommunizieren.

Aktualisierungen zu Jobs, PvP, Projektionen, Unterkünfte, Bardenkompositionen, neue mächtige Ausrüstung und mehr."

"Neuer ultimativ schwieriger Raid (Patch 4.31): Spieler, denen es nach den größten Herausforderungen gelüstet, können im Kampf gegen die neueste Verkörperung der Ultima-Waffe zeigen, was in ihnen steckt.

Neues tiefes Gewölbe: Die Himmelssäule (Patch 4.35): Erforsche die hundert Ebenen des Turmes, der im Rubinsee emporragt.

Die nächste Erkundung des Verbotenen Landes Eureka: Die Pagos-Expedition (Patch 4.36)"

Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac)

Am 22. Mai 2018 erscheint der Patch 4.3 "Under the Moonlight" für Final Fantasy 14 Online: Stormblood . Dieser Patch eröffnet das nächste Kapitel des 24-Spieler-Raids "Rückkehr nach Ivalice" und bietet außerdem eine Prüfung, einen neuen Dungeon, weitere Aufträge und mehr. Einen Ausblick auf das Update gibt der folgende Trailer.Features von Update 4.3 (laut Hersteller):Für die nächsten Patches aus der 4.3-Reihe sind folgende Features geplant:Letztes aktuelles Video: Patch 43 Under the Moonlight