Final Fantasy 14 Online: Stormblood: Crossover-Aktion mit Monster Hunter World gestartet - 4Players.de

Rathalos-Ausrüstungsset – Ausrüstungsset inspiriert von Rathalos

Neue Begleiter – Poogie und Felyne

Neues Reittier – Reite auf Rathalos, dem 'König der Lüfte', durch Hydaelyn

Neue Möbel für die Unterkünfte – Grillspieß

Die auf der E3 2018 angekündigte Crossover-Aktion zwischen Final Fantasy 14 Online und Monster Hunter: World (wir berichteten ) ist mit der Veröffentlichung von Patch 4.36 wie angekündigt gestartet. Das Update transportiert den mächtigen Drachen Rathalos in die Welt von Final Fantasy 14, wo der neue Feind in normaler oder schwerer Version herausgefordert werden kann, um eine Reihe von Belohnungen zu erhalten.Weiter heißt es: "FINAL FANTASY XIV Online-Spieler der Stufe 70, die das Hauptszenario von 'Stormblood' bereits abgeschlossen haben, können den Auftrag 'Jagd auf den König der Lüfte' sofort annehmen. In der Prüfung 'Jagd auf Rathalos' treten acht Spieler dem Drachen entgegen, der von Monster Hunter: World inspirierte Spielmechaniken aufweist. Wer nach einer noch größeren Herausforderung sucht, kann sich an 'Jagd auf Rathalos (schwer)' versuchen, eine Variante des Kampfs, die nur vier Spieler zulässt und mit zusätzlichen Hindernissen aufwartet.All jene, die diesem fürchterlichen Monster Paroli bieten können, erhalten die Möglichkeit, eine Reihe an Belohnungen im Stil von Monster Hunter: World zu erhalten.Patch 4.36 führt außerdem das nächste Kapitel in der Erkundung des Verbotenen Landes Eureka 'Die Pagos Expedition' ein. Diese erlaubt es Spielern, einen brandneuen Landstrich zu erforschen, ihre Eureka-Waffen weiter zu verstärken und zusätzliche Belohnungen zu erhalten."Letztes aktuelles Video: Monster Hunter World Collaboration Trailer