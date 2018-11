Final Fantasy 14 Online: Stormblood: Patch 4.5: Solo-Spielerfahrung mit dem Blaumagier - 4Players.de

Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac) Screenshot - Final Fantasy 14 Online: Stormblood (Mac)

Neben der dritten Erweiterung Shadowbringers ( wir berichteten ) hat Square Enix beim Fan Festival in Las Vegas den Blaumagier vorgestellt, der mit Patch 4.5 in Final Fantasy 14: Stormblood eingeführt wird.Der Blaumagier wird für alle Spieler verfügbar sein, die A Realm Reborn besitzen, als Krieger oder Magier Stufe 50 erreicht haben und das 2.0 Hauptszenario abgeschlossen haben. Inspiriert von vorangegangenen FF-Titeln wird der Job des Blaumagiers eine Solo-Spielerfahrung bieten, in der Spieler-Charaktere Monsterattacken erlernen und für den Blaumagier spezifische Inhalte freischalten können. Zunächst wird der Blaumagier auf eine Höchststufe von 50 beschränkt sein. In Zukunft wird diese einhergehend mit neuen Inhalten für den Job erhöht werden.Das MMO feierte kürzlich sein fünfjähriges Jubiläum. Die kostenlose Testversion von Final Fantasy 14 gewährt jedem Zugang zu allen verfügbaren Inhalten bis Stufe 35 (inklusive der PvP-Modi) und verfügbare Rassen, Klassen und Jobs ohne Beschränkung der Spielzeit. Neue Spieler können sich hier anmelden. Laut Publisher zählt das Online-Rollenspiel über 14 Mio. registrierte Spieler.Letztes aktuelles Video: Patch 45 Blue Mage