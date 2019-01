Final Fantasy 14 Online: Stormblood: Erster Teil von Patch 4.5 "A Requiem for Heroes" steht bereit - 4Players.de

"Neue Aufträge des Hauptszenarios - Die erste Hälfte des spannenden Höhepunkts der Geschichte von Stormblood, welche die kommende Erweiterung Shadowbringers in Szene setzt.

24-Spieler Allianzen-Raid 'Rückkehr nach Ivalice' - Der letzte Teil dieser Raid-Serie führt Spieler in das Kloster von Orbonne und wartet mit Beiträgen von Gastentwicklern Yasumi Matsuno (Final Fantasy 12 / Final Fantasy Tactics) und Keita Amemiya, dem Schöpfer der Film- und Fernsehserie „GARO“, auf.

Neue Prüfung - Spieler müssen sich im letzten Kapitel der Auftragsreihe der vier Tierheiligen Seiryu stellen (spielbar als normale und schwere Prüfung).

Neuer instanzierter Dungeon - Die Ghimlyt-Finsternis

Neue Wunschlieferungen - Auf Handwerker und Sammler zugeschnittene Auftragsreihe

Update für den Gold Saucer - Neue GATE "Luftwaffe, Feuer frei!" und neues Minispiel "Domanisches Mahjong"

Neue Begleiter, Frisuren, Emotes und Reittiere

Und vieles mehr..."

Das abschließende Kapitel der Geschichte von Final Fantasy 14: Stormblood hat mit der Veröffentlichung des ersten Teils von Patch 4.5 "A Requiem For Heroes" begonnen. Im ersten Teil der Patch-Reihe sind das dritte Kapitel der Raid-Serie "Rückkehr nach Ivalice", neue Aufträge des Hauptszenarios, Prüfungen und mehr enthalten. Der Job des Blaumagiers wird mit Patch 4.51 ab dem 15. Januar spielbar sein. Als erster "beschränkter Job" richtet sich der Blaumagier an Solo-Spieler. Der Blaumagier wird für alle Spieler mit einer Klasse/einem Job der Krieger oder Magier ab Stufe 50 verfügbar sein, die das Hauptszenario (A Realm Reborn) abgeschlossen haben.Der erste Teil von "A Requiem For Heroes" wird folgende Inhalte bieten:Der zweite Teil von Patch 4.5 ist für den späten März angesetzt und wird mit dem Ende der Geschichte von Stormblood den Weg für die neue Erweiterung Shadowbringers ebnen, die im Frühsommer 2019 folgen soll. Mehr Informationen zu Shadowbringers werden auf den Fan-Festivals am 2. bis 3. Februar in Paris sowie am 23. bis 24. März in Tokio verraten. Die Fan-Festivals werden auf dem Twitch-Kanal live ausgestrahlt und sind danach auch als VoD verfügbar.Letztes aktuelles Video: Patch 45 A Requiem for Heroes