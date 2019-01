Final Fantasy 14 Online: Stormblood: Frischer Wind für Solo-Spieler mit dem Blaumagier - 4Players.de

In Final Fantasy 14 Online: Stormblood wird heute der Blaumagier auf der Bildfläche erscheinen. Der erste "beschränkte Job" ist für alle Spieler verfügbar, die als Krieger oder Magier die Stufe 50 erreicht und den Auftrag des Hauptszenarios "Die ultimative Waffe" in A Realm Reborn abgeschlossen haben.Inspiriert von vorangegangenen FF-Titeln wird der Job des Blaumagiers eine Solo-Spielerfahrung bieten, in der Spieler-Charaktere diverse Monsterattacken erlernen und für den Blaumagier spezifische Inhalte freischalten können. Der Blaumagier ist zunächst auf eine Höchststufe von 50 beschränkt und kann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 49 einzigartige Monsterfähigkeiten erlernen."Spieler können sich des Weiteren im ganz der Blaumagie gewidmeten Inhalt Die Große Maskerade neuen Herausforderungen stellen. In dieser spannenden Arena kann man im Alleingang über 25 Stufen gegen eine Reihe von Widersachern antreten und so wöchentliche Vergütungen ergattern. Die Große Maskerade kann freigeschaltet werden, wenn man als Blaumagier Stufe 50 erreicht", erklärt der Publisher.Das Ende der Geschichte von Stormblood ist mit Patch 4.56 für den späten März angesetzt und wird den Weg für Shadowbringers ebnen. Die Erweiterung ist für den Frühsommer 2019 geplant.