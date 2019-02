Final Fantasy 14 Online: Stormblood: Kooperation mit Final Fantasy 15 und Update-Zeitplan vorgestellt - 4Players.de

Neue Karte für Stahlschwingen 'Verborgene Schlucht' - Die neueste Kampagne in diesem groß angelegten 48-Spieler PvP-Inhalt wird neue Mechaniken und Regeln mit sich bringen. Zwei Teams werden um die Kontrolle über eine Verladestation auf der Karte kämpfen, um wertvolle Fracht zu erhalten. Zusätzlich gilt es, die Goblin-Söldner zu besiegen, welche das Schlachtfeld durchstreifen, um ihre Gunst zu gewinnen und sie zu Mitstreitern zu machen.

Eureka Hydatos - Im vierten und letzten Teil der Geschichte von Eureka wird die Obergrenze der Elementarstufe auf 60 erhöht, neue Logos-Kommandos hinzugefügt und Ausrüstung, die in Pyros verstärkt wurde, weiter verbessert werden. Solche, die die Geschichte bis zu ihrer Vollendung verfolgen, werden 'Baldesions Arsenal' betreten können, einen ultraschweren öffentlichen instanziierten Dungeon für bis zu 56 Spieler. Diese Herausforderung ist nichts für schwache Nerven!

Neue Aufträge des Hauptszenarios - Die Geschichte von Stormblood findet ein spannungsreiches Ende.

Noch mehr Abenteuer mit Hildibrand - Der Meisterkriminologe kehrt zurück.

Aufträge der Wilden Stämme aus Stormblood - Eine neue Auftragsreihe, welche die Wilden Stämme der letzten Erweiterung zusammenbringt.

Weltenreise-System - Macht das Reisen in alle Welten eines Datenzentrums über die Ätheryten in Ul'dah, Limsa Lominsa und Gridania möglich, um sich mit Freunden zu treffen und mit ihnen zu spielen.

Square Enix hat auf dem Fan Fest in Paris nicht nur die kommende Shadowbringers -Erweiterung näher vorgestellt (wir berichteten ), sondern auch eine Crossover-Aktion zwischen Final Fantasy 14 Online und Final Fantasy 15 für Mitte April 2019 angekündigt , mit dem Noctis Lucis Caelum und der Regalia Einzug in die Welt von Hydaelyn erhalten werden. Das Fahrzeug werde das erste Vier-Personen-Mount in Final Fantasy 14 sein und könne als Belohnung während des Kollaborations-Events erhalten werden. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Final Fantasy 15 Collaboration TrailerZudem wurde ein Zeitplan für die nächsten Patches und Inhalte vorgestellt: