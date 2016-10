King's Quest - Kapitel 5: The Good Knight: Die letzte Episode erscheint noch im Oktober - 4Players.de

The finale of King's Quest - Chapter 5: The Good Knight will release on Oct. 25th. pic.twitter.com/vlZ9ZzcXXX — The Odd Gentlemen (@TheOddGentlemen) 14. Oktober 2016

Die fünfte und letzte Episode King's Quest: The Good Knight wird am 25. Oktober 2016 für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One erscheinen . Das finale Kapitel wird sich um König Graham im fortgeschrittenen Alter drehen, der noch ein letztes Abenteuer in seinem Königreich unternehmen möchte. Später im Jahr soll dann der Epilog folgen.