King's Quest - Kapitel 5: The Good Knight: Finale Episode des Fantasy-Adventures erschienen - 4Players.de

Mit King's Quest - Kapitel 5: The Good Knight haben The Odd Gentleman und Sierra Games am 25. Oktober 2016 die finale Folge der Fantasy-Adventure-Saga für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One und Xbox 360 veröffentlicht. Darin erzählt König Graham von seinem letzten Kampf gegen den Koboldzauberer Manannan und seinem letzten Abenteuer.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer