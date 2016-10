Football Manager 2017: Anfang November beginnt die nächste Manager-Saison, aber nicht in Deutschland - 4Players.de

Am 4. November 2016 wird Football Manager 2017 für PC, Mac und Linux erscheinen . Wie schon bei den Vorgängern wird es aufgrund von lizenzrechtlichen Gründen nicht in Deutschland erhältlich sein. Der mittlerweile 13. Teil der Serie soll gegenüber dem Vorgänger mit einer besseren Benutzeroberfläche, verbesserten Animationen und neuen Kameraperspektiven aufwarten. Die Schiedsrichter sollen fortan auch Freistoßspray benutzen. Des Weiteren wollen die Entwickler die eigene 3D-Engine und den Audio-Kommentar überarbeitet haben. Die Computerintelligenz wurde in den Bereichen Verträge und Spielertransfers optimiert, heißt es weiter. Einen Überblick über die Features der Fußball-Management-Simulation gibt Sports Interactive im folgenden Video.In der Produktbeschreibung heißt es: "Mit über 2.500 realen Vereinen und über 500.000 realen Spielern und Mitarbeitern versetzt Football Manager 2017 Sie mitten in eine lebende, atmende Welt des Fußballmanagements. (...) Sie allein entscheiden wer spielt und wer auf der Bank sitzen bleibt. Sie haben die volle Kontrolle über Taktik, Mannschaftsgespräche und Anweisungen vom Spielfeldrand, und Sie verfolgen das Spielgeschehen dank unserer gefeierten 3D-Spiel-Engine. Außerdem bekommen Sie es mit den Fußballmedien zu tun, müssen die Spieler zufrieden halten und sich unter den Augen des Vorstands bewähren. (...) Fans, die Football Manager 2017 über Steam vorbestellen, erhalten Football Manager Touch 2017 kostenlos (für PC, Mac oder Linux), und als Dankeschön fürs Vorbestellen gibt es eine Reihe kostenloser Inhalte für Touch zum Herunterladen, darunter 'Board override', 'No firing', 'All job applications', 'National management' und 3 brandneue Herausforderungen für den 'Challenge'-Spielmodus."Letztes aktuelles Video: Feature-Vorstellung