Football Manager 2017: Mögliche Brexit-Auswirkungen sollen simuliert werden - 4Players.de

Bildquelle: The Telegraph

Im Interview mit The Telegraph (via Videogamer ) hat Miles Jacobson von Sports Interactive über ein interessantes Feature von SEGAs Football Manager 2017 gesprochen: den Brexit. Der soll nämlich im Spiel grundsätzlich auf drei mögliche Weisen simuliert werden, die in jedem Durchgang anders verlaufen können. Bei einem Soft-Brexit würde sich kaum etwas ändern, Spieler sich nach wie vor frei zwischen EU und Großbritannien bewegen können. Siehe hier:Bei der zweiten Variante müsste man hingegen schon um Ausnahmebewilligungen wie bei Unterhaltungskünstlern ansuchen. Und sollte es zu einem Hard-Brexit kommen, würden auf der Insel auch für EU-Spieler die gleichen Einschränkungen wie aktuell für Nicht-EU-Spieler gelten. Das hätte auch entscheidenden Einfluss auf Spielerwerte und Transferkosten, wobei mögliche Spielerbegrenzungen variabel seien. Selbst eine Abspaltung Schottlands mit Verbleib in der EU sei als Szenario möglich. Siehe hier:Der mittlerweile 13. Spross der Fußballmanager-Reihe soll am 4. November 2016 für PC, Mac und Linux erscheinen - aus lizenzrechtlichen Gründen allerdings nicht in Deutschland.Letztes aktuelles Video: Feature-Vorstellung