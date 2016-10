Project Space Sector: Betreiber einer Sci-Fi-Strategie-Webseite wollen einen geistigen Nachfolger von Master of Orion 2 entwickeln - 4Players.de

Die Betreiber von SpaceSector.com haben die Entwicklung eines eigenen 4X-Weltraum-Strategiespiel ("Project Space Sector") angekündigt. SpaceSector.com ist eine Webseite, die sich auf Weltraum- und Sci-Fi-Strategiespiele spezialisiert hat und nun ein eigenes Projekt in Angriff nimmt, um einen geistigen Nachfolger von Master of Orion 2 zu entwickeln. Der Plan der Entwickler ist es, an der MoO2-Formel festzuhalten und diese konsequent umzusetzen.Als Grundsätze werden rundenbasierte Taktikkämpfe, anpassbares Schiffdesign, freie Bewegung im Weltraum mit Reichweitenbeschränkung pro Raumschiff (keine Starlanes), Individualisierung der Rassen, Anführer, tiefgehendes Management der Kolonien und Spionage genannt. Das "übertriebene" Mikromanagement beim Kolonie-Management und den Weltraumkämpfen im späteren Spielverlauf wollen sie allerdings etwas zurückschrauben. Im Vergleich zum Vorgänger sollen dafür die Erkundungsphase, das Terraforming und die Anführer umfangreicher gestaltet werden. Auch strategische Ressourcen, ein Sozialsystem und Mod-Support sind geplant. Das nach eigenen Worten "tiefe und komplexe 4X-Spiel" soll keinen Mehrspieler-Modus bieten und ausschließlich auf den Einzelspieler-Modus ausgerichtet sein.