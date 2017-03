Symphony of The Machine: Puzzlespiel für PlayStationVR und HTCVive erscheint am 12.April - 4Players.de

Wie die Entwickler von Stirfire im folgenden Teaser-Trailer bekanntgeben, wird das VR-Puzzlespiel Symphony of the Machine hierzulande am 12. April für PlayStation VR und HTC Vive erscheinen. Als Spieler erwacht man in der Wüste und interagiert mit einem merkwürdigen Turm, der das Wetter beeinflussen kann.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Teaser