Warshift: Echtzeitstrategietitel auf Steam erschienen - 4Players.de

Warshift wurd von nur einem Entwickler in fünf Jahren Arbeit zum Leben erweckt. Der Entwickler Cyril Megem spricht von einem "einzigartigen Mix aus Action, Strategie und Rollenspielanteilen." Die folgenden Spielszenen weisen allerdings auf einen klassischen RTS-Titel mit Helden hin. In Warshift muss man eine Basis bauen, die Truppen organisieren und die Hauptcharaktere aufleveln und ausrüsten. Das Spiel ist bereits am 13. Oktober erschienen:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer