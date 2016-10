Farabel: Rundenbasierter Kampf mit Zeitreisen - 4Players.de

Das rundenbasierte Farabel nutzt einen regressiven Mechanismus, um ans Spielende zu gelangen: Am Anfang startet man mit der Maximalkraft und levelt sich fortan nach jeder gelungenen Mission herunter, um in der Zeit zurückzureisen. Während der 26 Missionen sollte man als Spieler Taktiken und Strategien verinnerlichen, steht man doch den 40 Gegnertypen in einer immer schwächeren Form gegenüber. Das Taktikspiel ist ab dem 14. Oktober auf Steam erhältlich.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer