Red Dead Online: Mutterkonzern von Rockstar Games sichert sich die Domain "reddead.online" - 4Players.de

schrieb am 18.10.2016 um 13:47 Uhr

Sarkasmus hat geschrieben: reddeadonline.com ist eine Weiterleitung auf das Bild mit den 7 Cowboys auf dem Sonnenauf-/untergang.

Hmm die Nachricht find ich irgend wie nicht so geil.

Dito :-(Den Onlinemodus von GTA5 fand ich echt nicht so prickelnd. Habe da Freunde, die sich stundenlang dieselben Missionen um die Ohren gehauen haben. Es war zwar ganz cool, ein Haus zu kaufen, Klamotten usw., aber was mir vor allem fehlte war der Einzelspielercontent. Jaja, ich weiß, Online heißt Multiplayer, aber ich zocke halt mal nicht gerne mit anderen, da diese in der Regel einen ganz anderen Spielstil haben als ich.