Red Dead Redemption 2: Rockstar Games bestätigt die Entwicklung; Western-Actionspiel mit Online-Multiplayer soll im Herbst 2017 erscheinen; nicht für PC - 4Players.de

Aktualisierung vom 18. Oktober 2016, 15:00 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 18. Oktober 2016, 13:28 Uhr:

Rockstar Games hat soeben die Entwicklung von Red Dead Redemption 2 für PlayStation 4 und Xbox One offiziell bestätigt. Eine PC-Umsetzung wurde bisher nicht angekündigt. Das Western-Actionspiel der Macher von Grand Theft Auto 5 und Red Dead Redemption soll voraussichtlich im Herbst 2017 veröffentlicht werden. Die Entwickler versprechen eine "epische Geschichte" im unbarmherzigen Landesinneren von Amerika. Des Weiteren soll die weitläufige und atmosphärische Spielwelt das Fundament für ein "neues Online-Multiplayer-Erlebnis" legen; unter Umständen vergleichbar mit GTA Online bei GTA 5. Der erste Trailer soll am Donnerstag (20. Oktober) um 17 Uhr folgen."Red Dead Redemption 2 zeigt, wie hart das Team daran arbeitet, unsere Vision von interaktiver Unterhaltung in einer wirklich lebendigen Welt voranzutreiben", so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. "Wir hoffen, Spielern ein episches Erlebnis bieten zu können, das auf allem aufbaut, was wir bei der Entwicklung unserer Spiele gelernt haben."Das Rätselraten rund um das nächste Red-Dead-Spiel geht weiter. Abgesehen davon, dass Hersteller wie z. B. Square Enix oder andere Personen die Ankündigungsankündigung (mehr oder wenig humorvoll) aufgreifen , hat sich Publisher Take-Two Interactive, die Mutterfirma von Rockstar Games, mittlerweile die Domain " reddead.online " gesichert. Schon bei Grand Theft Auto 5 hat sich die Multiplayer-Komponente GTA Online - nach anfänglichen Schwierigkeiten - sowohl zu einem Zugpferd als auch einen Goldesel entwickelt. Es wäre daher nicht überraschend, wenn Rockstar Games im kommenden Red-Dead-Spiel ebenfalls darauf setzen würde. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt dies allerdings nur ein Gerücht.