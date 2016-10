Red Dead Redemption 2: Analysten erwarten mehr als 15 Mio. Verkäufe und zusätzliche Einnahmequellen für Rockstar Games im Online-Multiplayer - 4Players.de

Nach der gestrigen Ankündigung von Red Dead Redemption 2 für PlayStation 4 und Xbox One hat das Investment-Managementunternehmen "Cowen & Company" ein Statement veröffentlicht . Die Analysten gehen davon aus, dass sich der spielbare Western mehr als 15 Millionen Mal verkaufen wird. Sie bezeichnen ihre Schätzung selbst als ziemlich konservativ, da sich der Vorgänger über 13 Millionen Mal im Zeitraum von Mai 2010 bis Februar 2012 verkauft hatte und es eines der beliebtesten Spiele der letzten Jahre war - sowohl bei Kritikern als auch den Spielern. Zum Vergleich: Grand Theft Auto 5 wurde mehr als 65 Millionen Mal ausgeliefert, aber seither hätte sich der Markt für "Top-Spiele" stark verändert, heißt es weiter.Die Analysten erwarten, dass Rockstar Games bzw. Take-Two Interactive zusätzliche Einnahmequellen abseits des normalen Verkaufspreises des Spiels ausloten wird (Downloadinhalte, Mikrotransaktionen etc.) - höchstwahrscheinlich in dem Online-Multiplayer-Bereich ähnlich wie bei GTA Online. Und weil Termin-Verschiebungen von Titeln aus dem Hause Rockstar Games schon "eine lange Tradition haben", glauben die Analysten, dass das Spiel ursprünglich im 2. Quartal 2017 (April bis Juni 2017) erscheinen sollte, dann aber gleich auf "Herbst 2017" verlegt wurde.