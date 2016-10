Red Dead Redemption 2: Der erste Trailer zum kommenden Western-Abenteuer ist da - 4Players.de

Rockstar Games hat wie versprochen heute den ersten Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Der spielbare Western wird voraussichtlich im Herbst 2017 weltweit für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Zu einer PC-Version hat sich der Hersteller bisher nicht geäußert. Der Nachfolger von Red Dead Redemption wird eine "epische Geschichte vom erbarmungslosen Leben im Herzen Amerikas" erzählen. Die weitläufige und atmosphärische Spielwelt dient darüber hinaus auch als Grundlage für ein "brandneues Online-Multiplayer-Erlebnis"."Red Dead Redemption 2 zeigt, wie hart das Team daran arbeitet, unsere Vision von interaktiver Unterhaltung in einer wirklich lebendigen Welt voranzutreiben", so Sam Houser, Gründer von Rockstar Games. "Wir hoffen, Spielern ein episches Erlebnis bieten zu können, das auf allem aufbaut, was wir bei der Entwicklung unserer Spiele gelernt haben."