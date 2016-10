Red Dead Redemption 2: Ausgewählte Online-Inhalte werden zuerst auf PlayStation 4 erscheinen; Spekulationen über die sieben Charaktere - 4Players.de

Im Zuge der Präsentation des ersten Trailers zu Red Dead Redemption 2 hat Rockstar Games eine Zusammenarbeit mit Sony bekanntgegeben. John Koller von Sony Interactive Entertainment of America erklärte , dass das Spiel "präzise abgestimmt" werden soll, "um das PS4-System voll" ausnutzen zu können. PlayStation-4-Spieler werden außerdem "zuerst Zugang zu ausgewählten Online-Inhalten in der weitläufigen Welt von Red Dead Redemption 2 erhalten." Konkreter wurden Sony und Rockstar Games allerdings nicht.Des Weiteren wird in einschlägigen Foren und z. B. bei Gamesradar darüber spekuliert, welche sieben Charaktere auf dem Titelbild zu sehen sind. Aufgezählt werden (von links nach rechts) der Protagonist aus Red Dead Redemption John Marston, Jack Swift, Dutch van der Linde, Red Harlow, Bill Williamson, Landon Ricketts und Shadow Wolf.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer