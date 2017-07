Red Dead Redemption 2: Ubisoft findet die Verschiebung des Westerns von Rockstar Games gut - 4Players.de

Ungewöhnlich offen hat sich Alain Martinez von Ubisoft (Chief Financial Officer) über die Verschiebung von Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games und die damit verbundenen positiven Effekte für Ubisoft geäußert. In einer Konferenz mit Investoren sagte er, dass die Verschiebung des Westernspiels auf 2018 eine gute Nachricht für Ubisoft und die hauseigenen Spiele im laufenden Geschäftsjahr sei (April 2017 bis März 2018). Der französische Publisher geht davon aus, dass sich Titel wie Assassin's Creed Origins Far Cry 5 und South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe ohne die starke Konkurrenz besser verkaufen werden. Wie groß der Einfluss sein könnte, wollte er jedoch nicht beziffern.Martinez sagte : "Die Tatsache, dass es kein Red Dead Redemption [2] geben wird, ist für unser Geschäftsjahr 2018 positiv. [Die Veröffentlichung von RDR 2] ist etwas, das wir in unsere [finanziellen] Prognosen einberechnet hatten. Und daher entsteht durch die Abwesenheit dieses Spiels natürlich ein besseres Fenster für den Verkauf einiger unserer Spiele."Die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 wurde im Mai 2017 auf das nächste Geschäftsjahr (April 2018 bis März 2019) verschoben . Frühestens ist also mit einer Veröffentlichung im April 2018 zu rechnen. Die Verschiebung soll der Qualität des Spiels zugutekommen, meinte Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive (Mutterkonzern von Rockstar Games).Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer