Red Dead Redemption 2: Dritter Trailer für Mittwoch (2. Mai) geplant - 4Players.de

Rockstar Games hat wieder eine "Ankündigungsankündigung" verbreitet. Demnach will der Entwickler am 2. Mai (Mittwoch) um 17 Uhr den dritten Trailer zu Red Dead Redemption 2 veröffentlichen. Der spielbare Western wird ab dem 26. Oktober 2018 weltweit für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Ob später eine PC-Version folgen wird, ist noch völlig unklar. Die letzten Gerüchte über Ego-Perspektive, Battle Royale, moralische Entscheidungen und GTA-Online-Anleihen findet ihr hier Der letzte RDR2-Trailer stammt aus dem 28. September 2017 und ist unterhalb dieser Zeilen zu sehen.Letztes aktuelles Video: Offizieller Trailer