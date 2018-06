Red Dead Redemption 2: Vorbesteller-Boni im Xbox Store aufgetaucht - 4Players.de

Vorbesteller erhalten demnach "The War Horse", "The Outlaw Survival Kit" und zusätzliches Geld für den Story-Modus von RDR 2. Demnach scheint Red Dead Redemption 2 wie schon GTA 5 den Story-Modus und das Online-Abenteuer strikt voneinander zu trennen - unter Umständen könnte der Online-Modus wie bei GTA erst kurze Zeit später an den Start gehen. Außerdem sollen Vorbesteller 500.000 GTA$ für GTA Online in Grand Theft Auto 5. Diejenigen, die vor dem 31. Juli 2018 vorbestellen, sollen noch eine "exklusive" Schatzkarte für den Story-Modus bekommen. Ob die Vorbesteller-Angaben korrekt sind, bleibt abzuwarten.

Microsoft hatte gestern die Produkt-Webseite im Xbox Store von Red Dead Redemption 2 mit den Vorbesteller-Boni ergänzt. Diese Angaben wurden in der Zwischenzeit wieder entfernt, aber vorher wurden die Boni auf Screenshots festgehalten ( zum Bild ).Der Western wird ab dem 26. Oktober 2018 weltweit für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Ob später eine PC-Version folgen wird, ist noch unklar."Amerika, 1899. Das Ende der Wild-West-Ära ist angebrochen und Gesetzeshüter machen Jagd auf die letzten verbliebenen Outlaw-Gangs. Wer Widerstand leistet und sich nicht ergibt, wird getötet. Nach einem fehlgeschlagenen Raub in der Stadt Blackwater befinden sich Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang auf der Flucht. Während Bundesagenten und die besten Kopfgeldjäger des Landes ihnen dicht auf den Fersen sind, muss sich die Gang raubend, stehlend und kämpfend einen Weg durch das erbarmungslose Herz Amerikas bahnen, um zu überleben. Als zunehmende interne Konflikte drohen, die Gang auseinanderzureißen, muss sich Arthur zwischen seinen eigenen Idealen und der Loyalität zu der Gang, mit der er einst aufgewachsen ist, entscheiden."Letztes aktuelles Video: Trailer 3