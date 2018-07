Red Dead Redemption 2: Chef von Take-Two über "Angst vor der Veröffentlichung" in der Vorweihnachtszeit - 4Players.de

Eine der größten Spiele-Veröffentlichungen des Jahres wird Red Dead Redemption 2 am 26. Oktober für PS4 und Xbox One sein. Der mehrfach verschobene Western von Rockstar Games und Take-Two Interactive wird sich gegen Assassin's Creed Odyssey (5. Oktober), Call of Duty: Black Ops 4 (12. Oktober), Battlefield 5 (19. Oktober), Overkill's The Walking Dead (8. November), Hitman 2 (13. November), Fallout 76 (14. November), Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! (16. November) und weitere Titel behaupten müssen. Im letzten Jahr hatte Alain Martinez von Ubisoft (Chief Financial Officer) bereits mitgeteilt, dass er erwarte, dass sich die eigenen Spiele durch die Verschiebung von RDR 2 besser verkaufen würden ( wir berichteten ).Auf die angestrebte Veröffentlichung im normalerweise überladenen Vorweihnachtsgeschäft und "die Gefahr" durch Titel von anderen Publishern sagte Strauss Zelnick (CEO von Take-Two Interactive) gegenüber GamesIndustry.biz : "Wir haben auch Angst. Ich denke, ein gesundes Maß an Paranoia und Unsicherheit bei Veröffentlichungen ist wahrscheinlich eine gute Sache. Ich sage gern, dass Arroganz der Feind des fortwährenden Erfolgs ist. Wir glauben nicht an unseren Erfolg, bevor wir ihn nicht erreicht haben. Wir behaupten nie gewonnen zu haben, bevor der Sieg nicht eingetreten ist. Wir haben sehr starke, intelligente und fähige Konkurrenten, die großartige Produkte auf den Markt bringen, und wir müssen gewinnen - das heißt, wir müssen härter arbeiten als die anderen Leute. Ich denke nicht, dass dies eine Zahlenübung rund um 'Attach-Rates' ist - ich denke, das ist eine Frage, wie überwältigend das Produkt ist und ob es die Aufmerksamkeit der Leute bekommt und die Phantasie anregt. Die Antwort ist eindeutig: Es wird sich gut verkaufen, aber es ist sehr schwer zu sagen, wie gut. Es wird ein großer Erfolg, aber die Größe lässt sich nicht absehen." Mit der 'Attach-Rate' bezeichnet er den Anteil der verkauften "Begleitprodukte", also zum Beispiel Download-Erweiterungen, Zusatzinhalte, Mikrotransaktionen (Ingame-Währung) etc. für Red Dead Redemption 2.Zelnick fährt fort: "Es ist schwer zu erahnen, ob etwas so gut läuft wie das profitabelste Entertainment-Produkt aller Zeiten [gemeint ist Grand Theft Auto 5; Anm. d. Redaktion]. Ich glaube nicht, dass das eine realistische Erwartung ist. Unsere Hoffnung und unser Glaube ist, dass auch Red Dead Redemption 2 ein außergewöhnlich kreatives Produkt sein wird und dass es unglaublich gut funktionieren wird. Darüber hinaus kann ich nichts sagen - ich glaube, dass kann niemand. Wir müssen es veröffentlichen und sehen dann, was die Verbraucher denken."Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober 2018 als Standard Edition, Special Edition, Ultimate Edition und Collector's Box erscheinen ( Details ).Letztes aktuelles Video: Trailer 3