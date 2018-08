Red Dead Redemption 2



Official Gameplay Video



Thursday, August 9th 11AM ET https://t.co/BWSRbl4T7A pic.twitter.com/jF8q5CcWzD — Rockstar Games (@RockstarGames) 8. August 2018

Rockstar Games hat wieder eine "Ankündigungsankündigung" verbreitet. Demnach will das Studio am 9. August um 17 Uhr das "offizielle Gameplay-Video" zu Red Dead Redemption 2 veröffentlichen. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober 2018 als Standard Edition, Special Edition, Ultimate Edition und Collector's Box für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen ( Details ). Ob später eine PC-Version folgen wird, ist unklar.Letztes aktuelles Video: Trailer 3