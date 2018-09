Red Dead Redemption 2: Gamestop-Mitarbeiter berichten von einschläfernder Demo - 4Players.de

Embrance hat geschrieben: ? vor 52 Minuten

Kann mit Rockstar-Spielen schon lang nichts mehr anfangen. Total überhypte Firma. Klar die Spiele sind ein Augenschmaus und qualitativ hochwertig, aber dennoch immer das gleiche und gleiche. Ob ich jetzt durch ne Open World Stadt fahre und Untertitel lesen muss und somit das geschen verpasse, oder durch den wilden Westen reite und Untertitel lesen muss. Ewige Laufwege und dann ne Mission: Peng Peng, abgeben fertig und zum nächsten Ort. Zwischendurch dann Sammelwahn in der sogenannten Open World + Minigames um einen abzulenken und die Spielzeit zu strecken.Ich kann diesen ganzen Open World Einheitsbrei alla Assassins Creed einfach nicht mehr sehen. Immer gleiches Grundkonzept mit anderen Skins überzogen, aber im Kern das gleiche.Wieso bekommt es Rockstar eigentlich bis heute nicht hin mal eine gescheite deutsche Vertonung zu bringen? Das schaffen selbst die kleinsten Indie-Studios und Rockstar vertont nur in Englisch und alle feiern das auch noch. Die haben so abnormal viel Geld und sparen dann trotzdem an der Vertonung und lassen es so aussehen als sei das auch noch was gutes.Man möchte sich mal vorstellen eine andere Firma würde sich erlauben keine englische Vertonung anzubieten.