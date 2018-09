Red Dead Redemption 2: Details: Waffen, Pferd, Ego-Sicht, Kleidung, Dreck, Attribute und Kopfgeld - 4Players.de

Erste Pressevertreter hatten die Gelegenheit , die ersten zwei Stunden von Red Dead Redemption 2 anzuspielen. Während GameSpot stolze elf Berichte über den Western von Rockstar Games verfasst hat, begnügte sich IGN mit "nur" vier Artikeln. Einige Informationen aus diesen Berichten haben wir nachfolgend zusammengefasst, wobei in vielen Previews vor allem die Detailverliebtheit der Spielwelt durchscheint.Der Bart von Hauptfigur Arthur wächst mit der Zeit, aber man kann sich rasieren. Jeder Charakter wird verschiedene Kleidungsstücke tragen können, um den Wetterbedingungen gerecht zu werden. Das Wetter wird Einfluss auf die Kleidung und die Verunreinigungen haben. Schnee auf Arthurs Kleidung wird irgendwann schmelzen. Schlamm verhärtet sich. Blut wird trocknen.Attribute (wie Ausdauer) können durch körperliche Aktivitäten erhöht werden. Isst der Protagonist übrigens "zu viel", nimmt er trotz verbesserter Ausdauer an Körperumfang zu. Arthur kann schwimmen. Die Hauptfigur kann außerdem ihr Spiegelbild im Spiegel betrachten und kommentiert, was zu sehen ist. Wie beim ersten Teil wird es eine Reihe von Entscheidungsmomenten geben, welche die Ehrenanzeige (Honor Meter) beeinflussen wird. Arthur kann zwar sein eigenes Kopfgeld zahlen, aber die Stadtbewohner werden sich immer noch an alle Probleme erinnern, die er verursacht hast - mit entsprechenden Kommentaren bei seiner Rückkehr. Das Lager "der Bande" soll ein besonderer Ort sein. Die Mitglieder der Bande, die im Lager residieren, werden kommen und gehen - wo genau sie hingegangen sind, wird die Grundlage für eine Reihe von Quests und Nebenquests sein.Alle Waffen wird man (physisch) auf dem Charakter-Modell sehen können. Man kann nur zwei Handfeuerwaffen und zwei "lange Waffen" (zusammen mit einem Messer, Lasso und Wurfwaffen) mitnehmen. Waffen werden sich mit Gravuren individualisieren lassen. Dead Eye hat jetzt fünf Stufen (spezieller Feuermodus zum gezielten Platzieren von Schüssen). Stufe 1 ermöglicht eine Verlangsamung der Zeit. Stufe 2 erlaubt es, "Ziele zu malen" und mehrere Schüsse auf einmal abzugeben. Stufe 3 wird die manuelle Auswahl der "Schießpunkte" ermöglichen etc. Es wird möglich sein, die Waffen aus den Händen der Gegenspieler zu schießen. Waffen werden mit der Zeit schmutzig und können blockieren - oder wenn sie nass werden. Man muss sie säubern, damit sie im Gefecht "die beste Leistung" bringen.In den Stallungen kann das Pferd individuell angepasst werden (Sattel, Decke, Steigbügel, Zügel, Sattelhorn). Pferde sollen "dynamisch" äppeln und können von Arthur gereinigt werden. Wenn das Pferd stirbt, ist es für "immer tot" (Permadeath). Man kann dem Pferd sagen, dass es fliehen soll, wenn man sich in einer prekären Situation befindet, um zu versuchen, das Leben des Tieres zu retten. Das Wetter im Spiel soll übrigens Einfluss auf die Hodengröße des Pferdes haben.Man kann Hunde streicheln. Gestreichelte Hunde werden den Spieler-Charakter nicht mehr anbellen, wenn man erneut auf sie trifft. Wenn man ein Tier häutet, wird man sehen können, wo die Austrittswunden waren.Red Dead Redemption 2 ist vollständig aus der Ego-Perspektive (First Person) spielbar. Das Benutzerinterface (HUD) wird sich anpassen lassen.Letztes aktuelles Video: Gameplay-Trailer