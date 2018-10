Red Dead Redemption 2: Zweiter offizieller "Gameplay-Trailer" mit "echten Spielszenen" aus dem Western - 4Players.de

Rockstar Games hat den zweiten "offiziellen Gameplay-Trailer" für Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Der Clip mit "echten Spielszenen" läuft ungefähr viereinhalb Minuten. Das erste Video erschien Anfang August und gab einen groben Überblick über den detailverliebten Western ( wir berichteten ).In dem Video werden allerlei Arten von ruchlosen Aktivitäten gezeigt, an denen Arthur und die Van-der-Linde-Gang beteiligt sein können, wie zum Beispiel Zugüberfälle, die Begegnung mit rivalisierenden Banden und die Umgehung gerissener Gesetzeshüter. Auch das neue und erweiterte Dead-Eye-System wird präsentiert.Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober 2018 als Standard Edition, Special Edition, Ultimate Edition und Collector's Box für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ob später eine PC-Version folgen wird, ist unklar."Amerika, 1899. Das Ende der Wild-West-Ära ist angebrochen und Gesetzeshüter machen Jagd auf die letzten verbliebenen Outlaw-Gangs. Wer Widerstand leistet und sich nicht ergibt, wird getötet. Nach einem fehlgeschlagenen Raub in der Stadt Blackwater befinden sich Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang auf der Flucht. Während Bundesagenten und die besten Kopfgeldjäger des Landes ihnen dicht auf den Fersen sind, muss sich die Gang raubend, stehlend und kämpfend einen Weg durch das erbarmungslose Herz Amerikas bahnen, um zu überleben. Als zunehmende interne Konflikte drohen, die Gang auseinanderzureißen, muss sich Arthur zwischen seinen eigenen Idealen und der Loyalität zu der Gang, mit der er einst aufgewachsen ist, entscheiden."